Eskrimde, Türkiye şampiyonluğu - Son Dakika
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Eskrimde, Türkiye şampiyonluğu

6 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 31 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen müsabakalarda U14 Kız Kılıç kategorisinde Kdz. Ereğlili sporcular Damla Demirkol Türkiye Şampiyonu, U14 Erkek Kılıç kategorisinde ise Hüseyin Engin Türkiye 3.'sü oldu.

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Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 31 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen müsabakalarda U14 Kız Kılıç kategorisinde Kdz. Ereğlili sporcular Damla Demirkol Türkiye Şampiyonu, U14 Erkek Kılıç kategorisinde ise Hüseyin Engin Türkiye 3.'sü oldu.


Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 31 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da Açık Eskrim Turnuvası düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 350 sporcunun yarıştığı turnuvada Zonguldak ferdi sporcuları zirvede yer aldı.


U14 kız kılıç kategorisinde Damla Demirkol tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olurken, U14 erkek kılıç kategorisinde Hüseyin Ergin 3. olarak bronz madalya kazandı.


Yine Zonguldak ferdi sporcusu Elçin Aslan U12 kız kılıç kategorisinde bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Kdz. Ereğli'yi en iyi şekilde temsil edip Türkiye şampiyonu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Damla Demirkol, "2 ay önce Sofya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 3. Olmuştum. Düzenli ve disiplinli çalışmanın sonucunda burada şampiyon olmaktan çok mutluyum" dedi.


Antrenör Barış Bahadır ise sporcularını tebrik ederek elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı. Bahadır açıklamasında, "Amacımız milli takımlarda yarışacak sporcular yetiştirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir takımları arasından sıyrılıp kürsüde yer almak mutluluk verici. Bizlere destek veren Zonguldak Gençlik Spor İl müdürlüğümüze, Kdz Ereğli Gençlik Spor ilçe müdürlüğümüze ve velilerimize sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:59 Kaynak: İHA
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