Eskrimde Veteranlar Türkiye Şampiyonası yapıldı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Veteranlar V1-V2-V3 Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası, Konya'da düzenlendi.
Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 8 ilden 34 veteran sporcu katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvada, karşılaşmalar öncesi katılımcılar, spor salonunda "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartı açtı.
Turnuvada, V1 Kadınlar Epe'de Mine Şengül, V1 Erkekler Kılıç-Flöre kategorisinde Atakan Akçay, V1 Erkekler Epe'de Alper Irkıl Karaçor, V2 Erkekler Kılıç'ta Arif Hikmet Şener, V2-V3 Erkekler Epe'de Aydın Kahraman ve Cem Şahi, V2 Erkekler Flöre'de ise Sedat Tunçay birinci oldu.
- Kaynak: AA
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