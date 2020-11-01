Eskrimde Veteranlar Türkiye Şampiyonası yapıldı

Turnuvada, V1 Kadınlar Epe'de Mine Şengül, V1 Erkekler Kılıç-Flöre kategorisinde Atakan Akçay , V1 Erkekler Epe'de Alper Irkıl Karaçor, V2 Erkekler Kılıç'ta Arif Hikmet Şener, V2-V3 Erkekler Epe'de Aydın Kahraman ve Cem Şahi, V2 Erkekler Flöre'de ise Sedat Tunçay birinci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Veteranlar V1-V2-V3 Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası, Konya 'da düzenlendi.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok