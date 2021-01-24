Eskrimde Yıldızlar Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi - Son Dakika

Eskrimde Yıldızlar Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi

24.01.2021 18:29
Eskrimde Yıldızlar Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Federasyon Kupası'nda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Federasyon Kupası'nda müsabakalar tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 19-24 Ocak tarihlerinde Taha Akgül Spor Salonu'nda epe, flöre ve kılıç branşlarında "17 yaş altı yıldız" yaş kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda 289 eskrimci mücadele etti.

Epe branşında kızlarda Aleyna Ertürk, erkeklerde Halis Efe Elibol, flörede kızlarda Alisa İsbir, erkeklerde Mustafa Burak Çufadar, kılıç branşında ise kızlarda Yağmur Erdağlı, erkeklerde de Tolga Aslan birincilik kupasının sahibi oldu.

Türkiye, Ankara, ESKRİM, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskrimde Yıldızlar Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi - Son Dakika Spor


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