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ESKÜDER Ahmet Ataç'ı ziyaret etti

53 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu ve üyelerini makamında ağırladı.

ESKÜDER Ahmet Ataç'ı ziyaret etti, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu ve üyelerini makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etmeye devam ediyor. Son olarak Başkan Ataç'ı makamında ziyaret eden ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu, Mart ayında yapılan mahalli idareler seçimlerinde yeniden başkan seçilen Ataç'ı tebrik ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Durusu, sanat alanında hayata geçirdiği projelerle her kesimin takdirini toplayan Başkan Ataç'a gerçekleştirdiği çalışmalarından ve sanata verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Durusu'nun konuşmasının ardından dernek üyesi şair-yazar Ramazan Terzioğlu da, Başkan Ataç'ın adına yazdığı şiiri okudu. Başkan Ataç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Durusu ve ekibine dernek çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
Ahmet Ataç, Tepebaşı, Durusu, Yaşam
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