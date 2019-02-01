Son Dakika Haberleri: Esküder'den Yazar Sıdıka Yakşi'ye Hasta Ziyareti

Esküder'den Yazar Sıdıka Yakşi'ye Hasta Ziyareti

1 saat önce

Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu ve dernek üyesi yazarlar, şairler ve sanatçılar; kültür sanat insanı ve yazar Sıdıka Yakşi'nin evine giderek geçmiş olsun temennisinde bulundular.

Esküder'den Yazar Sıdıka Yakşi'ye Hasta Ziyareti, System.String[]
Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu ve dernek üyesi yazarlar, şairler ve sanatçılar; kültür sanat insanı ve yazar Sıdıka Yakşi'nin evine giderek geçmiş olsun temennisinde bulundular.

ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu hasta ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, dernek üyesi yazar Sıdıka Yakşi'yi, hasta anında yalnız bırakmamak ve her zaman onun yanında olduğumuzu hissettirmektir. Bu nedenle, dernek üyesi yazar, şair ve sanatçılarımızla birlikte toplandık, hasta olan yazar Sıdıka Yakşi'nin evine giderek hasta ziyaretinde bulunduk, geçmiş olsun dedik ve acil şifalar diledik" dedi.

Yazar Sıdıka Yakşi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları "Gerçekten çok hastayım ve tedavi görmekteyim. İnşallah hastalıktan kurtulup, en kısa zamanda aranıza dönmek istiyorum. Arkadaşlarımızın evime gelmesi ve beni ziyaret etmesi, bana çok büyük moral oldu" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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