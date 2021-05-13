ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu! - Son Dakika

ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu!

13.05.2021 12:55
ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu!, System.String[]

Yılın ikinci yarısı bol turnuvalı geçecek!

Dünyaca ünlü turnuva organizasyon firmalarından ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu.

ESL ve BLAST fikir birliği ile yılın ikinci yarısı için ortak bir turnuva takvimi duyurdu. Böylelikle ESL ve BLAST'ın bu yıl içinde düzenleyeceği turnuvalar birbiriyle çakışmayacak.

Bu fikir birliği ile 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ESL Pro League, 16 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. 750.000 Dolar ödüllü turnuvanın ise Malta'da yapılması planlanıyor. Aynı şekilde 26 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan BLAST Premier Fall Groups, 16-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Bu turnuvanın offline mı yoksa online mı yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak turnuvanın ödülü ise 150.000 Dolar. Buna ek olarak IEM Fall, PGL Stockholm Major turnuvası ile çakışmaması için 28 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Düzenlenecek turnuvalar ve tarihleri ise şu şekilde:

ESL Pro League Season 14:  16 Ağustos - 12 Eylül

BLAST Premier Fall Groups:  16 Eylül - 26 Eylül

IEM Fall:  28 Eylül - 10 Ekim

İki organizasyon şirketi de tarihlere ek olarak diğer alanlarda da çalıştıklarını belirttiler. Bu alanlardan bazıları "kural kitapçığı, bütünlük politikası ve 2022 yılı için turnuva tarihleri". Diğer kuralların ise yakında açıklanması bekleniyor.

ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu!

dolar, Eylül, Ekim, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar ESL BLAST iş birliği ile turnuva tarihleri duyuruldu! - Son Dakika


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