ESL Gaming Telia ile anlaştı! - Son Dakika
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ESL Gaming Telia ile anlaştı!

28.02.2021 14:19
ESL Gaming Telia ile anlaştı!

ESL Gaming'den yeni bir anlaşma!

Ülkemizde ve yurtdışında yaptığı turnuvalar ile adından sıkça söz ettiren ESL Gaming Telia ile anlaştı. Telia, İskandinav bir telekomünikasyon firmasıdır. Aktif olarak yirmi ülkede faaliyet göstermektedir. Ülkemizde Turkcell'in eskiden en büyük hissedarlarından biri olarak yer almıştır. Telia, hisselerinin tümünü Varlık Fonu'na satmıştır.

İki firmanın yaptığı anlaşmaya göre Telia Finlandiya, ESL Pro Tour CS: GO'nun resmi medya ortağı oldu. Bu anlaşma Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olup IEM Katowice 2023′e kadar sürecek. Bu anlaşma bir nevi sözleşme yenileme maksadıyla yapıldı çünkü Telia Finlandiya geçtiğimiz sene de ESL Pro Tour CS: GO için bir anlaşma imzalamıştı.

ESL Pro Tour CS: GO, Telia'nın sahip olduğu çeşitli kanallardan canlı olarak yayınlanacak. Bu kanallar ise Finnish MTV, C More ve Telia TV. Ayrıca turnuva Telia'nın Twitch kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: Playerbros
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