Son Dakika Haberleri: ESL Open Vodafone 5G PUBG Mobile'da şampiyon Futbolist
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ESL Open Vodafone 5G PUBG Mobile'da şampiyon Futbolist

59 dakika önce

Espor dünyasında yaptığı girişimlerle adından sıkça söz ettiren Futbolist, dahil olduğu PUBG Mobile rekabetinden de şampiyonlukla ayrılmayı başardı.

ESL Open Vodafone 5G PUBG Mobile'da şampiyon Futbolist, System.String[]

Espor dünyasında yaptığı girişimlerle adından sıkça söz ettiren Futbolist, dahil olduğu PUBG Mobile rekabetinden de şampiyonlukla ayrılmayı başardı.


Turnuvada Türkiye'yi KAOS, Futbolist ve İstanbul Wild Cats takımları temsil ederken, Vodafone'un 5G mobil şebekesi üzerinden oynanan organizasyonun final aşaması tam not aldı.

Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:46 
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