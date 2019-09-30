ESL Open Vodafone 5G PUBG Mobile'da şampiyon Futbolist
59 dakika önce
Espor dünyasında yaptığı girişimlerle adından sıkça söz ettiren Futbolist, dahil olduğu PUBG Mobile rekabetinden de şampiyonlukla ayrılmayı başardı.
Espor dünyasında yaptığı girişimlerle adından sıkça söz ettiren Futbolist, dahil olduğu PUBG Mobile rekabetinden de şampiyonlukla ayrılmayı başardı.
Turnuvada Türkiye'yi KAOS, Futbolist ve İstanbul Wild Cats takımları temsil ederken, Vodafone'un 5G mobil şebekesi üzerinden oynanan organizasyonun final aşaması tam not aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:46
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