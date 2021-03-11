ESL PUBG Masters duyuruldu! - Son Dakika
Üye Girişi

ESL PUBG Masters duyuruldu!

12.03.2021 12:28

Battle Royale dendiğinde ilk akla gelen oyun PUBG, ESL turnuvaları ile geri dönüyor!

ESL PUBG Twitter hesabı geçtiğimiz gün ESL PUBG Masters . Yeni bir formatla gelen turnuva iki bölgeye ayrılıyor. İsterseniz turnuvanın formatına ve detaylarına birlikte göz atalım.

Bu sene ESL tarafından turnuvalar 4 adet Masters ve 3 adet Open şeklinde düzenlenecek. 4 Masters turnuvası ise 2 turnuva Amerika kıtasına ve 2 turnuva Avrupa kıtasına olacak şekilde paylaştırılacak. Buna ek olarak ise 3 Open turnuva Avrupa'da gerçekleşecek.

Masters turnuvalarında dünyaca ünlü espor takımları her turnuva için belirlenen 50.000 Dolar değerinde ödül için kıyasıya rekabet edecek. Ödüle ek olarak elde edilen dereceler ise takımlara PUBG Global Championship Qualification Points olarak geri dönecek.

Amerika kıtasında düzenlenecek Masters turnuva takvimi ise şu şekilde:

Aşama 1

  • Round 1: 7 - 8 Nisan 2021
  • Round 2: 10 - 11 Nisan 2021
  • Round 3: 13 - 14 Nisan 2021
  • Grup Aşaması: 16 - 18 Nisan 2021
  • Büyük Finaller: 23/25/30 Nisan - 2 Mayıs 2021

Aşama 2

  • Temmuz/Ağustos (Kesin tarihler ilerleyen zamanlarda duyurulacak.)

    • Avrupa kıtasında düzenlenecek Masters turnuva takvimi ise şu şekilde:

    İlkbahar

    • Elemeler: 31 Mart - 2 Nisan 2021
    • Stage 1: 10 - 11 Nisan 2021
    • Stage 2: 16 - 18 Nisan 2021
    • Büyük Finaller: 23 - 25 Nisan 2021

    Yaz

    Temmuz (Kesin tarihler ilerleyen zamanlarda duyurulacak.)

    Avrupa kıtasında düzenlenecek Open turnuva takvimi ise şu şekilde:

    ESL PUBG Open turnuvaları ise bu sene 2000 Euro değerinde ödülle geliyor. Yazın başlayacak olan elemelerden şampiyon olarak çıkan takımlar Masters turnuvasına davet hakkı kazanacak.

    Yaz

    Haziran/Temmuz

    Sonbahar

    Eylül

    Kış

    Kasım

    Eğer siz de bu turnuvalarda boy göstermek ve kendinizi kanıtlamak istiyorsanız buraya tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz, bol şans!

    Kaynak: Playerbros
    YORUMLAR
    500

    Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Nisan, Gamegar, Güncel, Son Dakika

    Son Dakika Gamegar ESL PUBG Masters duyuruldu! - Son Dakika


    Son Dakika
    23:47 Kartal: Herkesi görmem lazım
    23:43 Zimbru maçı sonrası net konuşan İsmail Kartal'dan takıma mesaj: Herkesi görmem, taramam lazım
    23:16 Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak
    23:12 Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi: Olimpija Ljubljana
    22:58 Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi
    22:57 Diyarbakır'da yol verme tartışmasında 4 sağlıkçı bıçaklandı
    22:54 Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini KAP'a bildirdi
    22:54 Diyarbakır'da ambulansın önünü kesen saldırganlar, 4 sağlık çalışanını bıçaklayıp kaçtı
    22:34 Bursa'da Başlayan Fabrika Yangını Komşu Fabrikalara Sıçradı
    22:32 İnegöl'deki fabrika yangını büyüyor! Alevler 9 fabrikaya daha sıçradı
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 00:05:56. #1.13#
    SON DAKİKA: ESL PUBG Masters duyuruldu! - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement