ESL PUBG Masters Spring turnuvasının ilk sahnesinde Blaze Esports rüzgarı esiyor! - Son Dakika
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ESL PUBG Masters Spring turnuvasının ilk sahnesinde Blaze Esports rüzgarı esiyor!

ESL PUBG Masters Spring turnuvasının ilk sahnesinde Blaze Esports rüzgarı esiyor!

13.04.2021 14:29

ESL PUBG Masters Spring'de BlazeEspor rüzgarı esiyor!

ESL PUBG Masters Spring turnuvasının Stage 1 aşamasında başarılı Türk Espor organizasyonlarından Blaze Esports'un rüzgarı esmeye devam ediyor. Tecrübeli takım ESL'in düzenlemiş olduğu turnuvanın eleme aşamasından lider çıkarak Stage 1'e katılmaya hak kazanmıştı. Dün biten Stage 1 aşamasını da lider olarak tamamlayan başarılı takım Stage 2'ye katılmaya hak kazandı!

Başarılı takım turnuvayı lider bitirmenin mutluluğunu taraftarları ile paylaştı!

Oynanan Stage 1 aşamasının ardından ikinci takıma 19 puan fark atan Esports'u Stage 2'de de izleme fırsatı yakalayacağız.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar ESL PUBG Masters Spring turnuvasının ilk sahnesinde Blaze Esports rüzgarı esiyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESL PUBG Masters Spring turnuvasının ilk sahnesinde Blaze Esports rüzgarı esiyor! - Son Dakika
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