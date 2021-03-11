Yıllardır ESL Türkiye CSGO Lig Aşaması başlıyor. Şampiyonaya giden yolda 8 takım kıyasıya mücadele edecek! sosyal medya hesapları üzerinden ligin başlangıcını bildiren duyuruyu paylaştı. Peki ya bu sene ligde hangi takımlar yer alıyor? İsterseniz birlikte bu takımlara göz atalım.

Sangal Esports: Lige "2020 Yaz Sezonu Daveti" ile katılma hakkı kazanıyor.

Team Spartan: Lige "2020 Yaz Sezonu Daveti" ile katılma hakkı kazanıyor.

Şahangiller Espor: Organizasyon yeni kurulmasına rağmen "1. Elemeden" lige çıkmayı başardı.

GOODFELLAS: "1. Elemeden" lige çıkmayı başaran diğer takım oldu.

QUESTINMARK: "2. Elemeden" lige çıkmayı başardı.

WinnerCompany: "2. Elemeden" lige çıkmayı başaran bir diğer takım oldu.

HAXR.COM Esports: Son elemelerden ligde oynamaya hak kazanan takım oldu.

MAGNEW: Son elemelerden ligde oynamaya hak kazanan son takım olarak yer aldı.

Ligin başlangıç tarihi 22 Mart olarak belirlendi. Ligin canlı yayınını ise Twitch üzerinden izleyebilirsiniz.