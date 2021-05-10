ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Hafta 7'nin geniş özeti yayınlandı! - Son Dakika

Her sene CS: GO severleri ekranlara kitleyen organizasyon ESL Türkiye CSGO Şampiyonası Hafta 7'nin geniş özetini sizler için derledik. Videodaki vuruşlar kalp atış hızınızı 20 dakikalığına arttırabilir.

ESL Türkiye Twitter hesabı 20 dakikalık videonun 30 saniyelik kısmını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

3800 Dolar ödül havuzlu playoffların başlamasına sayılı günler kaldı. Birinci takım 2300 ve ikinci takım 1500 Dolar ödülün sahibi olacak. Playoff takımlarına baktığımızda ise Sangal Esports turnuvanın şampiyon takımı olabilme oranı en yüksek takımı olarak göze çarpıyor.

Playoff tarihleri 11-12 Mayıs olarak belirlendi. İki gün boyunca maçlar 20.30'da start alacak. Eşleşmeler ise şu şekilde:

Şahangiller Espor - fastPay Wildcats

Sangal Esports - Çamlıca Espor

Playoff maçları ESL Türkiye Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.