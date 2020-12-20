Eslem Akar: Çekimlerde çok gülüyoruz
20.12.2020 07:38
ZORUNLU DEĞİŞİKLİK Kanal D'nin beğeni toplayan yeni dizisi "İyi Aile Babası"nın kadrosunda koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik oldu.
ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Kanal D'nin beğeni toplayan yeni dizisi "İyi Aile Babası"nın kadrosunda koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik oldu. Yağmur karakterini canlandıran Bahar Şahin virüse yakalanınca diziden ayrıldı, onun rolünü Eslem Akar üstlendi. Ekibe çabuk uyum sağlayan genç oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
ÇOK EĞLENİYORUZ
"İyi Aile babası çok güzel bir aile işi. Kadroda usta isimler var, onlarla çalışmak benim için büyük bir deneyim. Psikoloji öğrencisi Yağmur'u da çok sevdim, onu sakin şekilde oynamak hoşuma gidiyor. Çekimlerde çok eğleniyoruz. Bunu ekrana da yansıttığımızı düşünüyorum."
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