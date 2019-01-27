Eşler Arasında 'Artık Çekilmez Oldun' Sloganlı Kızak Yarışı
52 dakika önce
KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde 'Artık çekilmez oldun' sloganıyla yapılan eşler arası kızak yarışmasında eğlenceli dakikalar yaşandı.
KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi
'nde 'Artık çekilmez oldun' sloganıyla yapılan eşler arası kızak yarışmasında eğlenceli dakikalar yaşandı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Artık çekilmez oldun' sloganlı yarışma 12 çiftin katılımı ile gerçekleşti. Tekir bölgesindeki kızak alanında gerçekleşen etkinlikte eşler piste çıktı. Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla yokuş yukarı çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Emel-Mustafa Deniz çifti birinci, Yeliz-Cemal Şahin çifti ikinci, Neslihan-Necmettin Kambur çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Kayseri
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı
takdim etti. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:20 Kaynak: DHA
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