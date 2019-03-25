Son Dakika Haberleri: Eşler Arasında "Artık Çekilmez Oldun" Yarışı

Eşler Arasında "Artık Çekilmez Oldun" Yarışı

20 dakika önce

Erciyes'te geleneksel hale gelen "Artık çekilmez oldun" kızak yarışmasının final etabı gerçekleştirildi.

Eşler Arasında
Erciyes'te geleneksel hale gelen "Artık çekilmez oldun" kızak yarışmasının final etabı gerçekleştirildi.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2019 kayak sezonunda 4 etap şeklinde yapılan yarışmada eşler finalde yarıştı.

Erkeklerin, eşlerini kızakla yokuş yukarı çektikten sonra hiç ara vermeden yokuş aşağı kızakla kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ettiği yarışmada, renkli anlar yaşandı.

Yarışma sonucunda Mustafa-Kübra Özbek çifti birinci, Mustafa-Emel Deniz çifti ikinci, Hasan-Şerife Yılmaz çifti ise üçüncülüğü elde etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yarışmayla ilgili şunları kaydetti:

"Mart ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen kayak sezonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Erciyes'te sezon boyunca sosyal ve sportif faaliyetler düzenleyerek dağımıza gelen misafirlerimizin keyifli ve eğlenceli zaman geçirebilmeleri için gayret ediyoruz. Bu nedenle kayak yapmayan vatandaşlarımızın katılabilecekleri küçük, sempatik aktiviteler de yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve geleneksel hale getirmiş olduğumuz 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması da bunlardan. Bu organizasyonumuz ile Erciyes'te eğlenceyi yarışmaya dönüştürmüş olduk. Çiftler arasında rekabetin öne çıktığı bu yarışmalarımız vatandaşlarımız arasında yoğun ilgi gördü."

Yarışma, dereceye giren çiftlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:14 Kaynak: AA

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