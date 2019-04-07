Son Dakika Haberleri: Eşler Arasındaki Dedikodu Cinayetine 13 Yıl 4 Ay Hapis

Eşler Arasındaki Dedikodu Cinayetine 13 Yıl 4 Ay Hapis

51 dakika önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Levent Fidan'ı (34) tabancayla vurarak öldüdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Karakuş (38), 13 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Eşler Arasındaki Dedikodu Cinayetine 13 Yıl 4 Ay Hapis, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Levent Fidan'ı (34) tabancayla vurarak öldüdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Karakuş (38), 13 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Eşleri arasında kendisinin uyuşturucu hap kullandığına yönelik çıkan dedikodular nedeniyle olayın yaşandığını belirten Karakuş, pişman olduğunu söyledi. Duruşmada, Fidan'ın eşi Merve Fidan da Karakuş hakkındaki şikayetini geri aldı.

?Olay, geçen yıl Mart ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Şeyhmüftü Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Levent Fidan, iş yerine gittiği Mehmet Karakuş ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Karakuş, yanındaki tabancasını çekip, Fidan'ı ateş ederek ağır yaraladı. Çağırılan ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Levent Fidan, kurtarılamadı. Polise teslim olan Mehmet Karakuş ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'EŞLER ARASINDA UYUŞTURUCU DEDİKODUSU'

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Karakuş, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı, öldürülen Levent Fidan'ın eşi Merve Fidan ve avukatı hazır bulundu. Karakuş, karar duruşmasında, "Eşlerimiz arasında benim uyuşturucu hap kullandığım dedikodusu çıkmış. Levent'i bu konuda uyardım. Aramızda tartışma çıktı, sonraları beni tehdit etmeye başladı. Olay günü iş yerimin arka kapısına gelip, tehditler savurdu. İçeriye girmeye çalıştı. Ben de korkutmak amacıyla silahımı çıkarıp kapının arasından namluyu yere doğrultup ateş ettim. 'Ah' sesi duydum. Silahımda 6 mermi daha vardı, ateş etmedim. Olay yerine ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. Öldüğünü öğrenince çok üzüldüm, pişmanım" dedi.

EŞİ ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI

Duruşmada söz alan Merve Fidan, şikayetini geri aldığını söyledi. Sanık avukatları, müvekkilin, suçu tahrik altında işlediğini söyledi. Sanık Mehmet Karakuş, son sözünde, "Allah böyle bir olayı kimsenin başına vermesin. Benim de rahmetlinin de çoluk çocuğu var. Eşi, şikayetini geri aldı. Aile büyüklerim elinden geleni ailesine yapacaktır. Aramızda husumet yoktur. Pişmanım " diye konuştu.

Mahkeme heyeti, verilen kısa bir aranın ardından tutuklu sanık Mehmet Karakuş'u ömür boyu hapis cezasına çarptı. Olayın tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme, sanığın mahkemedeki iyi halini de dikkate alarak, cezayı 13 yıl 4 aya indirdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:02 Kaynak: DHA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Mehmet Karakuş, Güncel
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