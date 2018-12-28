Eşler "Artık Çekilmez Oldun" Diyerek Yarışacak

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla Eşler Arası Kızak Yarışması düzenlenecek.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla Eşler Arası Kızak Yarışması düzenlenecek.



Kayseri Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, eşler arası kızak yarışmasının ilk elemesi 30 Aralık'ta başlayacak.



Yarışmada çiftler, önce kızakla birbirlerini çekecek, daha sonra hiç ara vermeden kayak pistinden eşiyle kayarak başlangıç noktasına varmak için mücadele edecek. Yarışmada dereceye giren çiftlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, yarışmayla ilgili şunları kaydetti:



"Erciyes'te sezon boyunca çok renkli sosyal ve sportif aktiviteler düzenleyerek misafirlerimizin keyifli vakit geçirebilmeleri için çaba gösteriyoruz. 'Artık çekilmez oldun' isimli gelenekselleşen Eşler Arası Kızak Yarışması da bunlardan biri. Hafta sonu Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çiftlerin katılımı ile Erciyes eğlenceli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. 30 Aralık, 27 Ocak ve 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek kızak yarışlarının her birinde dereceye giren ilk üç çift, 24 Mart 2019'daki son yarışmaya da katılmaya hak kazanacak. Yarışmaya katılmak isteyen evli çiftler www.artikcekilmezoldun.com web sayfasından online kayıtlarını yaptırabilecekler."

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