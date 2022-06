Eşleri ile aynı meslek kursuna giden çiftler gençlere örnek oluyor

Kocaeli'de yaşayan Muazzez Özmen (78) ve Dursune Şen, evde derilerin işlenmesi için yardım eden eşlerini de ikna ederek, aynı kursta eğitim almaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) Yenikent Deri Ürünleri Yapımı Kursu'na katılan Lütfü ve Muazzez Özmen ile Mustafa ve Dursune Şen çifti, evliliklerinde olduğu gibi yeni eğitim hayatlarında da birbirlerinden ayrılmayarak, genç kursiyerlere örnek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muazzez Özmen (78), eşiyle 56 senedir bir hayatı paylaştıklarını belirterek, "Artık emekli olduk. Evde oturmak yerine KO-MEK'e gelerek, bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lütfü Özmen (76) ise eşinin talebi üzerine kursa katıldığını kaydederek, kursta yaptıkları ürünleri arkadaşlarına ve yakınlarına hediye ettiğini bildirdi.

Kurs sayesinde hayata bağlandıklarını aktaran Özmen, "KO-MEK olunca rahatsızlığımızı unutuyoruz akşamdan hasta olsak bile sabah KO-MEK eğitimi olunca hemen hazırlanıp, buraya geliyoruz. Ben evde oturan erkeklerin de buraya gelen eşleriyle birlikte gelmelerini tavsiye ediyorum birlikte gelin hayatı kaçırmayın." değerlendirmesinde bulundu.

"Eşim Dursune Hanım ile tüm zorlukları aşarak üretmeye devam ediyoruz"

Dursune Şen de nostaljiye ilgisi olduğu için deri kursuna katıldığını vurgulayarak, "Ama deri işlemek biraz zor olduğu için eşim Mustafa Beyle birlikte gelmek istedim. O da sağ olsun beni kırmayarak, bir ömür olduğu gibi burada da yalnız bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şen ise KO-MEK'in yaşlıların halen bir şeyler üretebildiğini gösterdiği önemli bir halk üniversitesi olduğuna işaret ederek, burada yaptıkları çantaları, cüzdanları yakınlarına hediye ettiklerini belirtti.

Eşiyle aynı kursa gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Eşimle birlikte her zorlukta, her şartta olduğu gibi burada da birlikte olmak için eşimin isteği doğrultusunda deri yapımı kursuna katıldım. Eşim, hangi kursa gelmek isterse oraya getiririm. Yeter ki gelsin burada bir şeyler üretsin. Biz de emeğimizin karışığını, başkasının gönüllerini kazanarak alıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünler organik ve daha kullanışlı. Deri işine ilk defa geldiğim için biraz yadırgamıştım ama burada bayanlar bize çok yardımcı oldu. KO-MEK'i tanıdığım için çok memnunum. Burada deri çanta ve cüzdan yapımına dair her şeyi öğrendik. Emek verdiğiniz şey kendiniz için daha güzel oluyor. Deri işlemek zor ama eşim Dursune Hanım ile birlikte tüm zorlukları aşarak üretmeye devam ediyoruz."