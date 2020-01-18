Eşlerin 'Devlet mezarlığı'na defnini öngören kanun teklifi Meclis'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşlerin 'Devlet mezarlığı'na defnini öngören kanun teklifi Meclis'te - Son Dakika

Eşlerin 'Devlet mezarlığı'na defnini öngören kanun teklifi Meclis'te

6 saat önce

'DEVLET Mezarlığı' hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, 5 partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Eşlerin 'Devlet mezarlığı'na defnini öngören kanun teklifi Meclis'te, System.String[]

'DEVLET Mezarlığı' hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, 5 partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedilebilmesine imkan tanıyan kanun teklifi, 5 partinin ortak imzasıyla hazırlandı. Devlet mezarlığına defnedilenlerin eşlerinin de vasiyetleri üzerine devlet mezarlığına defnedilebilmesini öngören kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kanunun 1 Ocak 2020 tarihinden geçirli omak üzere yayım tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

TBMM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan TBMM Başkanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, Rahşan Ecevit'in vasiyetinin yerine getirilmesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop'in görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, vasiyetin sağlanması için yasal bir değişiklik ihtiyacı olduğu konusunda bir değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımızın konuya olumlu baktığı ifade edildi. Bunun üzerine Meclis Başkanımız Mustafa Şentop, siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri ile temasa geçerek, bir kanunun teklifi hazırlanmasıyla ilgili istişarede bulundu. Bunun üzerine 5 parti grubu ortak bir kanun teklifi hazırlama konusunda anlaşmaya vardı" denildi. Meclis'e sunulan kanun teklifinin hızlı bir şikelde gündeme alınacağı kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:05 Kaynak: DHA
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