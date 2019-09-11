Son Dakika Haberleri: Eşlerine not bırakıp evi terk kız kardeşler PUBG'den tanıştıkları genç ile kaçtı
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Eşlerine not bırakıp evi terk kız kardeşler PUBG'den tanıştıkları genç ile kaçtı

1 saat önce

Kütahya'da eşlerine not bırakarak evden kaçan Ayşe Daşgın ve kız kardeşi Reyhan Keçiş, Osmaniye'de H.Y. adlı kişiyle beraber polis ekiplerince yakalandı.

Eşlerine not bırakıp evi terk kız kardeşler PUBG'den tanıştıkları genç ile kaçtı, System.String[]

Kütahya'da eşlerine not bırakarak evden kaçan Ayşe Daşgın ve kız kardeşi Reyhan Keçiş, Osmaniye'de H.Y. adlı kişiyle beraber polis ekiplerince yakalandı. Reyhan Keçiş'in PUBG oyunundan tanıştığı H.Y. ile kaçarken ablası Ayşe Daşgın'ın da onlarla beraber gittiği öğrenildi.


Kütahya'da 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), eşlerine not bırakarak evi terk etti. Eşlerine not bırakıp ziynet eşyalarını yanlarına alıp evden ayrılan kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışma sonrası iki kız kardeşin Osmaniye'de olduğu tespit edildi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Ayşen Daşgın ve kardeşi Reyhan Keçiş'i Osmaniye'de H.Y. ile birlikte bularak gözaltına aldı. İki kız kardeşin alınan ilk ifadelerinde iddiaya göre, kız kardeşlerden Reyhan Keçiş'in Osmaniye'de oturan H.Y. adlı kişi ile çok oyunculu online bir video oyunu olan PUBG'den tanıştığını, kendi isteği ve rızası ile H.Y. ile birlikte Kütahya'dan Osmaniye iline geldiği ve bu esnada ablası Ayşe Daşgın'ın da kendisi ile birlikte geldiğini söylediği öğrenildi. Emniyette sorguları süren kız kardeşlerin ayrıca Kütahya'daki ailelerine dönmek istemediklerini beyan etmeleri üzerine iki kız kardeş ve yanına geldikleri H.Y. serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:39 Kaynak: İHA
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