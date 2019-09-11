Son Dakika Haberleri: Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (3)
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Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (3)

6 dakika önce

AİLESİNİ İSTEMEDİKütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşlerden Reyhan Keçiş, son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y. ile kendi isteğiyle kaçtığını, ablasını da kendisi kaçarken beraberinde geldiğini söylediği öğrenildi.

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (3), System.String[]

AİLESİNİ İSTEMEDİ
Kütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşlerden Reyhan Keçiş, son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y. ile kendi isteğiyle kaçtığını, ablasını da kendisi kaçarken beraberinde geldiğini söylediği öğrenildi. Reyhan Keçiş, ailesine teslim edilmek istemediğini söylemesi üzerine ifadesinin ardından tedbir amaçlı Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Keçiş'in kaçtığı H.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Reyhan Keçiş'in ablası Ayşe Daşgın'ın ifadesi ise sürüyor.


Osmaniye, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:44 Kaynak: DHA
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