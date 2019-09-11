Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (4)

AYŞE DE SERBEST BIRAKILDI

Kütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşlerden Ayşe Daşgın da ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kadın, Kütahya'dan gelecek ailesiyle buluşmak üzere kentte bir otele yerleşti. Daşgın, Sevgi Evleri'ne tedbir amaçlı yerleştirilen kardeşi Reyhan Keçiş ile birlikte memleketlerine döneceklerini söyledi.

