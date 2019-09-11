Son Dakika Haberleri: Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (4)
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Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (4)

39 dakika önce

AYŞE DE SERBEST BIRAKILDIKütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşlerden Ayşe Daşgın da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (4), System.String[]

AYŞE DE SERBEST BIRAKILDI
Kütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşlerden Ayşe Daşgın da ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kadın, Kütahya'dan gelecek ailesiyle buluşmak üzere kentte bir otele yerleşti. Daşgın, Sevgi Evleri'ne tedbir amaçlı yerleştirilen kardeşi Reyhan Keçiş ile birlikte memleketlerine döneceklerini söyledi.


Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:51 Kaynak: DHA
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