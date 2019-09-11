Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (4)
39 dakika önce
AYŞE DE SERBEST BIRAKILDIKütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşlerden Ayşe Daşgın da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:51 Kaynak: DHA
AYŞE DE SERBEST BIRAKILDI
Kütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşlerden Ayşe Daşgın da ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kadın, Kütahya'dan gelecek ailesiyle buluşmak üzere kentte bir otele yerleşti. Daşgın, Sevgi Evleri'ne tedbir amaçlı yerleştirilen kardeşi Reyhan Keçiş ile birlikte memleketlerine döneceklerini söyledi.
14 yaşındaki kıza cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis cezası Bebeğinin boynunu kırarak öldüren anneden şok eden savunma: Annelik beklediğim gibi çıkmadı (Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı Definecilerin zengin olma hayali, mağarada son buldu