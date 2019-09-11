Son Dakika Haberleri: Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (5)
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Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (5)

5 dakika önce

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMAKütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşler ile ilgili Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, H.Y. isimli kişi hakkında adli işlem yapıldığı, R.K.'nın ise Çocuk Yuvası'na teslim edildiği bildirildi.

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu (5), System.String[]

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Kütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşler ile ilgili Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, H.Y. isimli kişi hakkında adli işlem yapıldığı, R.K.'nın ise Çocuk Yuvası'na teslim edildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
"11 Eylül 2019 günü saat 11.00 sıralarında ilimiz haber merkezine gelen ihbar üzerine Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde H.Y. isimli şahsın yanında Kütahya ilinden kayıp olarak aranmakta olan A.D. ve R.K. şahısların bulunduğu bilgisi üzerine bahse konu adreste yapılan araştırmada; Bahse konu iş yerinde H.Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs ile yapılan görüşmede her iki kadını tanıdığını, kendisinin arkadaşı olduklarını, kendileri ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve annesine ait evde annesi ile birlikte kaldıklarını beyan etmesi üzerine ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada kayıp olan R.K. ve A.D.'nin belirtilen adreste oldukları tespit edilmiştir. Şüpheli H.Y. isimli şahıs ve kayıp şahıs olarak aranan A.D isimli şahıs Çarşı Ş.H.M. Polis Merkezi Amirliği'ne, yaşı küçük R.K. isimli şahıs gerekli yasal işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Kayıp olarak aranan her iki kadın verdikleri ifadede kimsenin kendilerini zorla alıkoymadığını, darp edilmediklerini ve kendi rızaları ile Kütahya ilinden Osmaniye iline geldiklerini beyan etmişler. Gerekli işlemlerin ardından yaşı küçük R.K. Çocuk yuvasına teslim edildi. A.D. isimli şahıs bilgisi alındıktan sonra polis merkezinden ayrıldı. Şüpheli H.Y. hakkında ise gerekli adli işlemler yapılmıştır."


Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:18 Kaynak: DHA
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