Eşleriyle sorun yaşayan kadınları milyonlarca lira dolandırdılar

Eşleriyle sorun yaşayan kadınları milyonlarca lira dolandırdılarBoşanma aşamasındaki kadınları barıştırmak için 3 milyon TL dolandırdılarAntalya'da eşiyle problemi olan kadınları ağlarına düşüren şebekeye operasyon: 16 gözaltıANTALYA - Manavgat'ta eşleriyle sorun yaşayan zengin kadınları ağına düşüren ve eşleriyle yaşadığı sorunları çözeceği bahanesiyle kandırarak 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 kişi ise 'Dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Manavgat'ta ismi açıklanmayan bir kadının, E.Ç. isimli şahsın kendisini 2 milyon liranın üzerinde dolandırdığını belirterek şikayette bulunması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Manavgat'ın yanı sıra Antalya Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Aralarında 3 kadının da bulunduğu 16 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.Ç. isimli bir kişi tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.boşanma aşamasındaki kadınları hedef aldılarÇetenin, özellikle eşinden boşanma aşamasında olan zengin kadınları hedef aldığı, eşleriyle aralarında ki sorunların çözüleceği vaadiyle büyücülük ve üfürükçülük diye tabir edilen yönetimle dolandırdığı, müştekilerden yüklü miktarda paralar elde ederken, zaman zaman müştekilere ait taşınmazları da sattırdığı belirlendi. Haklarında dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan adli işlem yapılan 15 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Kendisini Bioenerji uzmanı olarak tanıttıŞüphelilerin Manavgat Adliyesine çıkarılması sırasında Adliye binasına gelen bir kadın, kendisinin 2 milyon liranın üzerinde dolandırıldığını belirterek "Eşimle sorunlar yaşadığım bir sırada evimizdeki hizmetçi tanıdığı bir Bioenerji uzmanı olduğunu, bu tür sorunu olan eşlerin arasındaki sorunu ortadan kaldırdığını belirterek beni E.Ç. isimli şahıs ile tanıştırdı. Eşimle aramın düzelmesi için hiç düşünmeden E.Ç.'nin isteklerini yerine getirmeye başladım. Bu süreçte bana 'Manavgat'ta birlikte bir aktar dükkanı açalım. Bu işte çok iyi para var' diyerek elimdeki parayı aldığı gibi bankadan yüklü miktarda kredi çektirdi. Ne zaman ki ortadan kayboldu ve icra gelmeye başladı o zaman nasıl bir tezgahın çerisinde olduğumu anladım. Hemen yetkili mercilere başvurarak davacı oldum" dedi.1 yıldır çocuklarımı göremiyorumDolandırılmasının ardından eşi ve çevresi tarafından dışlandığını belirten kadın, en büyük acıyı ise 1 yıldır çocuklarını göremeyerek yaşadığını dile getirdi.Zanlılardan yakını fenalık geçirdiŞüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında şüphelilerden birisinin annesi olduğu bildirilen kadın oğlunun suçsuz olduğunu, kandırıldığını belirterek fenalık geçirdi. Basın mensupları tarafından Manavgat Adliyesi'ne çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.