Esli Nissan Başkanı Ghosn'un Kefalet Talebine Ret
1 saat önce
Finansal usulsüzlük suçlamasıyla tutuklu bulunan Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un kefalet talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Finansal usulsüzlük suçlamasıyla tutuklu bulunan Nissan
Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un kefalet talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un kefaletle serbest kalma talebi Tokyo
mahkemesi tarafından reddedildi. Ghosn'un avukatlarının karara itiraz etmeleri beklenirken, itirazın reddi halinde Ghosn'un tutukluluğunun uzatılması gündeme gelebilir.
Avukatları kefalet talebinde bulunmuştu
"Güven ihlali" ve "eksik gelir bildirimi" gibi finansal usulsüzlük iddiaları ile suçlanan Ghosn için avukatları tarafından son olarak Cuma günü kefalet talebinde bulunulmuştu. Öte yandan yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ghosn'un avukatları yargılamanın Japonya
'da sürmesi kaydıyla, Ghosn'un Fransa
'ya dönmesini talep ediyor. Daha önce delil karartma ve kaçma şüphesi nedeniyle kefalet talebi reddedilen Ghosn'un, kefaletle serbest kalsa dahi çok sıkı denetim tedbirlerine maruz kalabileceği belirtiliyor. - TOKYO
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak
Kuru Soğanda Gümrük Vergisi, Geçici Olarak Sıfırlandı
Devlet Memurlarının Yemek Bedelleri Belirlendi
Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi