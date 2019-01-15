Son Dakika Haberleri: Esli Nissan Başkanı Ghosn'un Kefalet Talebine Ret

Esli Nissan Başkanı Ghosn'un Kefalet Talebine Ret

1 saat önce

Finansal usulsüzlük suçlamasıyla tutuklu bulunan Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un kefalet talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Esli Nissan Başkanı Ghosn'un Kefalet Talebine Ret, System.String[]
Finansal usulsüzlük suçlamasıyla tutuklu bulunan Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un kefalet talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un kefaletle serbest kalma talebi Tokyo mahkemesi tarafından reddedildi. Ghosn'un avukatlarının karara itiraz etmeleri beklenirken, itirazın reddi halinde Ghosn'un tutukluluğunun uzatılması gündeme gelebilir.

Avukatları kefalet talebinde bulunmuştu

"Güven ihlali" ve "eksik gelir bildirimi" gibi finansal usulsüzlük iddiaları ile suçlanan Ghosn için avukatları tarafından son olarak Cuma günü kefalet talebinde bulunulmuştu. Öte yandan yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ghosn'un avukatları yargılamanın Japonya'da sürmesi kaydıyla, Ghosn'un Fransa'ya dönmesini talep ediyor. Daha önce delil karartma ve kaçma şüphesi nedeniyle kefalet talebi reddedilen Ghosn'un, kefaletle serbest kalsa dahi çok sıkı denetim tedbirlerine maruz kalabileceği belirtiliyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Nissan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak Kuru Soğanda Gümrük Vergisi, Geçici Olarak Sıfırlandı

Devlet Memurlarının Yemek Bedelleri Belirlendi Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 12:13:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esli Nissan Başkanı Ghosn'un Kefalet Talebine Ret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]