Son Dakika Haberleri: Esma 4 gündür kayıp
Son Dakika Güncel Haber

Esma 4 gündür kayıp

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen Esma Esin Gülal'dan (15) 4 gündür haber alınamıyor.

Esma 4 gündür kayıp, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen Esma Esin Gülal'dan (15) 4 gündür haber alınamıyor.
Cuma günü Olukkoyağı Mahallesi'nden minibüsle ilçe merkezine giden Esma Esin Gülal'dan bir daha haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. Esma Esin'in bulunması için ekipler, çalışma başlattı.
Bu arada kayıp Esma'nın yakını olan Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı Hakan Şahin de arama çalışmalarının hızlanması için yetkililerle koordine içinde olduklarını söyledi.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
Tarsus, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Mini eteğiyle sahne alan şarkıcı Ebru Polat, taytla önlem aldı S-400'ler Türkiye'de nereye konuşlandırılacak? İşte öne çıkan 3 yer Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:16:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esma 4 gündür kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]