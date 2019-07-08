Esma 4 gündür kayıp
1 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen Esma Esin Gülal'dan (15) 4 gündür haber alınamıyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen Esma Esin Gülal'dan (15) 4 gündür haber alınamıyor.
Cuma günü Olukkoyağı Mahallesi'nden minibüsle ilçe merkezine giden Esma Esin Gülal'dan bir daha haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. Esma Esin'in bulunması için ekipler, çalışma başlattı.
Bu arada kayıp Esma'nın yakını olan Olukkoyağı Mahallesi Muhtarı Hakan Şahin
de arama çalışmalarının hızlanması için yetkililerle koordine içinde olduklarını söyledi.
- Mersin
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