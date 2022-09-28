ESMA'NIN KATİLİ ESKİ KOCA, 'KADINA EL KALKAMAZ' OPERASYONUYLA YAKALANDI - Son Dakika
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ESMA'NIN KATİLİ ESKİ KOCA, 'KADINA EL KALKAMAZ' OPERASYONUYLA YAKALANDI

28.09.2022 11:23

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez'i (27) bıçaklayıp, tabancayla vurarak öldüren Emrah Başeğmez (26), kurulan özel ekip tarafından 'Kadına El Kalkamaz' adı verilen operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez'i (27) bıçaklayıp, tabancayla vurarak öldüren Emrah Başeğmez (26), kurulan özel ekip tarafından 'Kadına El Kalkamaz' adı verilen operasyonla yakalandı.

Olay, 15 Temmuz akşamı, Diyarbakır- Elazığ kara yolunda, öğretmenevi yakınında meydana geldi. Emrah Başeğmez, 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez'i (27) sokakta yanağından ve boynundan bıçaklayıp, ardından da tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Esma Başeğmez, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Otopsi sonrası cenazesi yakınlarına teslim edilen Esma Başeğmez, Kayapınar ilçesinde toprağa verildi.

ÖZEL EKİP YAKALADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından Emrah Başeğmez'in yakalanması için özel ekip kuruldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KYGS) dahil olmak üzere bazı kamu kurumlarının da kameralarından yapılan incelemede, şüphelinin Yenişehir ilçesi kırsal Bozek Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Mahallenin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla başlattığı projenin ismini verdikleri operasyonda şüpheli Emrah Başeğmez'i, bir evin kulübesinde saklanırken yakaladı. 3 ay boyunca burada yaşadığı belirlenen Başeğmez, ifadesinde kaçarken silahla telefonunu attığını söyledi. Suçunu itiraf eden Emrah Başeğmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESMA'NIN KATİLİ ESKİ KOCA, 'KADINA EL KALKAMAZ' OPERASYONUYLA YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESMA'NIN KATİLİ ESKİ KOCA, 'KADINA EL KALKAMAZ' OPERASYONUYLA YAKALANDI - Son Dakika
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