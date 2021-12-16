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ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU - Son Dakika

ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

16.12.2021 10:04

TÜRKİYE şampiyonu milli sporcu Esma Demir (15), ailesiyle birlikte yaşadığı köyünde odun kırıp, tarla sürerek hazırlandığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

TÜRKİYE şampiyonu milli sporcu Esma Demir (15), ailesiyle birlikte yaşadığı köyünde odun kırıp, tarla sürerek hazırlandığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu Demir, "Bu spor benim hayata atılmama, kendimi geliştirmeme yardımcı oldu, tavsiye ederim? dedi.

Samsun'un Başalan köyünde ailesiyle birlikte yaşayan, Kavak Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Esma Demir, 2 yıl önce öğretmenleri ve ailesinin desteğiyle bilek güreşi sporuna başladı. Katıldığı ilk yarışmada Türkiye şampiyonu olan Esma, kısa sürede milli takıma seçildi. Okul ve antrenmanlarından kalan zamanda odun kırıp balya taşıyan, hayvanları otlatıp tarla süren Esma, 24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 15 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 60 kilogram kategorisinde sağ kolda 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

'İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAYI İSTİYORDUM'

2 yıl önce bilek güreşi sporuyla uğraşmaya başladığını ifade eden Esma Demir, "Samsun'da önce il birinciliği, ardından Karabük'te bölge birinciliği ve yazın da Tokat'ta Türkiye şampiyonluğu kazandım. Ardından milli takıma seçildim. Şimdi de Romanya'da yapılan dünya şampiyonasında sağ kol dünya üçüncülüğü kazandım. Birinci olmayı hedeflemiştim, çünkü İstiklal Marşımızın okunmasını çok istiyordum. Yine ilk kez katıldığım bir turnuvada üçüncülük kazanmak da çok güzel bir duygu. Bilek güreşi, kadınlarda kötü bir spor olarak algılanıyor ama aslında çok güzel bir spor. Benim hayata atılmama, kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Kadınlara da yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'BAŞARIYI DUYUNCA İÇİMDEN AĞLAMAK GELDİ'

Kızı Esma'nın başarısıyla gururlandığını belirten Seyidahmet Demir, "Kızımın başarısını ilk duyduğum anda çok büyük bir mutluluk yaşadım, ağlamak geldi içimden. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için mutluyum, gururluyum. Bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırdı. Tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum bu madalyanın" dedi.

'HEYECANDAN HASTA OLACAĞIM DİYE KORKTUM'

Nuray Demir de kızının başarısını duyunca çok heyecanlandığını ifade ederek, "Başarıyı duyduğum anda çok sevindim, dünyalar benim oldu. Heyecandan hasta olacağım diye korktum. Bütün vatana millete hayırlı bir evlat olsun istedim hep, Allah da bana bunu nasip etti. İyi ki dünyaya getirmişim. Bu spor ayıp diye görmesinler. Tüm kız çocuklarımıza tavsiye ederim" diye konuştu.

ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Dünya Şampiyonası, Bronz Madalya, Milli Sporcu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESMA, ODUN KIRIP, TARLA SÜREREK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU - Son Dakika


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