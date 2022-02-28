Esma öğretmen 19 yılına mal olan 28 Şubat süreci unutulsun istemiyor - Son Dakika

"Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecince başörtülü olduğu için bırakmak zorunda kaldığı üniversite eğitimini 19 yıl sonra tamamlayarak öğretmen olan Esma Sarıdiken, aynı mağduriyeti yaşayanlarla kurdukları 28 Şubat Öğrenci Platformu aracılığıyla o zor günlerin unutulmaması için mücadele ediyor.

Antalya'da 9 yıldır, hayalini kurduğu ana okulunu işleten 42 yaşındaki öğretmen Esma Sarıdiken, AA muhabirine, üniversite yıllarının 28 Şubat süreciyle kabusa döndüğünü söyledi.

Üniversitede 2. sınıfa başladıklarında başörtülü, küpeli, sakallı, tayt ve göbeği açık giyinen öğrencilerin okula alınmayacağına dair kapıya yazı asıldığını belirten Sarıdiken, "Biz başörtüsünü Allah'ın emri olduğu için örtüyorduk. Tercih olan diğer giyinme tarzıyla bir tutulması bizim için çok büyük bir acıydı. Bu süreçte kapıdan dahi alınmamaya başlandık. Bazı okullar öğrencileri direkt almadı bazı okullarda da 'ikna odaları' denilen yerde öğrenciler ikna edilmeye çalışılıyordu." dedi.

Sarıdiken, 28 Şubat sürecinde başörtüsü takmaktan değil, sınıf düzenini bozmaktan okuldan uzaklaştırılarak eğitim hayatlarının engellendiğini anlattı.

"1996'da girdiğim üniversiteden 2016'da mezun oldum"

Haksız yere üniversiteden uzaklaştırılmasının yaşamını olumsuz etkilediğini dile getiren Sarıdiken, "Okuldan uzaklaştırıldıktan sonra herhangi bir üniversitenin önünden geçerken içim acıyordu. Uzun süre rüyamda kapıdan alınmadığımı, başörtümün alındığını ve polis zoruyla üniversiteden çıkarıldığımı görüyordum. 14 yıl sonra 2012'de kamuda başörtüsü sorunu çözüldü, 33 yaşında üniversiteye döndüm. Stajı için bir sene daha beklemek zorunda kaldım. 28 Şubat uygulamaları nedeniyle 1996'da girdiğim üniversiteyi 2016'da bitirdim ve 19 yılıma mal oldu. Şimdi 9 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Ana okulu hayalim vardı ve şimdi açtığım ana okulunu işletiyorum." diye konuştu.

Sarıdiken, 28 Şubat sürecinde Burdur'daki kampüste yürürken yanlarına yaklaşan araçtaki bir kişinin camı indirip, "yakında hiçbiriniz burada kalmayacaksınız" dediğini ve yaşadığı bu olayın kendisini çok üzdüğünü aktardı.

"Başı açık kapalı fark etmez, biz birbirimizi seviyoruz"

28 Şubat kararlarına tepki göstermek için el ele tutuşarak eylemler yaptıklarını kaydeden Sarıdiken, şöyle devam etti:

"Hiç kimseye kötü söz söylemedik, kırıp dökmedik, devletimize, hükümetimize hakaret etmedik. Allah bir daha yaşatmasın ama yaşanan şeylerden de ders çıkarmak gerekir. Yıllar sonra üniversiteye döndük ama hala haklarımız tam anlaşılmış değildi. Mağduriyetlerimizi gidermek için dönem arkadaşlarımızla irtibat kurduk ve doğaçlama bir şekilde 28 Öğrenci Platformu oluştu. Başı açık kapalı fark etmez, biz birbirimizi seviyoruz. Siyasetle devleti, siyasetle din anlayışını ayırmayı bilmek gerekir. Benim nasıl başı açık arkadaşımın başının zorla kapatılması karşısında dik durmam gerekiyorsa, o arkadaş da benim için aynı mücadeleyi vermeli. İnşallah bir daha böyle bir sorun yaşanmaz."

Sarıdiken, 28 Şubat sürecini anlatmak için gittikleri üniversitelerde başı açık ve kapalı öğrencileri bir arada oturduğunu gördüklerinde çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.