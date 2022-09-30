ESMA'YI ÖLDÜREN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ESMA'YI ÖLDÜREN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI

30.09.2022 17:33

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez'i (27) bıçaklayıp, tabancayla vurarak öldüren ve kurulan özel ekip tarafından 'Kadına El Kalkamaz' adlı operasyonla yakalanan Emrah Başeğmez (26) tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez'i (27) bıçaklayıp, tabancayla vurarak öldüren ve kurulan özel ekip tarafından 'Kadına El Kalkamaz' adlı operasyonla yakalanan Emrah Başeğmez (26) tutuklandı.

Olay, 15 Temmuz akşamı, Diyarbakır- Elazığ kara yolunda, öğretmenevi yakınında meydana geldi. Emrah Başeğmez, 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez'i (27) sokakta yanağından ve boynundan bıçaklayıp, ardından da tabancayla vurup kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Esma Başeğmez, 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Otopsi sonrası cenazesi yakınlarına teslim edilen Esma Başeğmez, Kayapınar ilçesinde toprağa verildi.

ÖZEL EKİP YAKALADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından, Emrah Başeğmez'in yakalanması için özel ekip kuruldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KYGS) dahil olmak üzere bazı kamu kurumlarının da kameralarından yapılan incelemede, şüphelinin Yenişehir ilçesi kırsal Bozek Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Mahallenin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla başlattığı projenin ismini verdikleri operasyonda, şüpheli Emrah Başeğmez'i, evin kulübesinde saklanırken yakaladı. 3 ay boyunca burada yaşadığı belirlenen Başeğmez, ifadesinde, kaçarken silahla telefonunu attığını söyledi. Suçunu itiraf eden Emrah Başeğmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

YORUMLAR
500
ESMA'NIN KATİLİ ESKİ KOCA, 'KADINA EL KALKAMAZ' OPERASYONUYLA YAKALANDI ESMA'NIN KATİLİ ESKİ KOCA, 'KADINA EL KALKAMAZ' OPERASYONUYLA YAKALANDI Esma'nın katili eski koca, 'Kadına El Kalkamaz' operasyonuyla yakalandı Esma'nın katili eski koca, 'Kadına El Kalkamaz' operasyonuyla yakalandı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESMA'YI ÖLDÜREN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putn, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a bir çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:43:18. #1.12#
SON DAKİKA: ESMA'YI ÖLDÜREN ESKİ EŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement