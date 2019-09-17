Esmaeil Rashvand'ın solo sergisi sanatseverlerle buluştu

İran'da 60 yıl önce temelleri atılan ve "nakaşihat" olarak bilinen modern kaligrafinin önemli temsilcilerinden Esmaeil Rashvand'ın hazırladığı solo sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteğiyle düzenlenen serginin açılışında konuşan Rashvand, sergide 22 eserinin yer aldığını söyledi.

Rashvand, eserleri yaklaşık 40 yıllık sanat hayatında kazandığı tecrübelerle hazırladığına işaret ederek, "Bu eserler aynı zamanda benim sanat hayatımın ve nakaşihat sanatının çeşitliliğini izleyicilere yansıtıyor." dedi.

Eserlerinde duyguların ön planda olduğuna dikkati çeken sanatçı, şöyle devam etti:

"Çünkü duygu ve düşüncelerimle eserlerimi oluşturuyorum. Bazen de çizdiğim planların dışına çıkıyorum. Duygular beni başka bir yere sürükleyebiliyor. Çok mutlu olduğumda açık ve sıcak renkler kullanıyorum. Üzüntülü, hüzünlü olduğum zaman kullandığım renkler değişiyor. Aslında toplumdaki her şeyin benim üzerimde bir etkisi var. Doğa, insanlar, renkler ve bunların izlerini tüm eserlerimde rahatlıkla görebilirsiniz."

Esmaeil Rashvand, nakaşihat sanatının içeriğine de değinerek, "Modern kaligrafi dediğimiz bu sanatta çeşitli alfabeleri, sayıları bir araya getirerek bir sanat eseri oluşturuyoruz. Amacım bu sanatı Türkiye'de görsel sanatlar alanına sunmak ve birçok kişiyi bu sanata çekmek. Umarım bu sanata başlayacak olanlar da benimle aynı hissi yakalayabilirler." ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan İran'ın İstanbul Başkonsolosu Bahtiyar Esedzadeh ise İstanbul gibi kültür ve sanatın iç içe olduğu bir şehirde İranlı tanınmış bir sanatçının eserlerini sergilenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, mutluluk ve onur duyduğunu dile getirdi.

Esedzadeh, sanatın toplumlar arası ortak bir dil olduğunu hatırlatarak, "Sanat milletlerin birbirini tanımasında çok önemli noktada bulunmaktadır. Umarım gelecekte daha büyük sergilere ve ortak etkinliklere imza atarız, Türk sanatçıların İran'da sergilerini, İranlı sanatçıların ise Türkiye'de sergilerini daha çok görürüz." diye konuştu.

Yakın zamanda İstanbul'a yerleşerek, sanat çalışmalarını burada sürdüren Rashvand'ın 17. solo sergisi, 29 Eylül'e kadar görülebilecek.