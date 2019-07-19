Esmahanım'da yaralar sarılıyor
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Düzce'nin Akçakoca ile Cumayeri ilçeleri çevresinde ağır hasara sebep olan sel felaketi sonrasında bölgede yürütülen çalışmalarda Esmahanım köyünün yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:01 Kaynak: İHA
'nin Akçakoca
ile Cumayeri
ilçeleri çevresinde ağır hasara sebep olan sel felaketi sonrasında bölgede yürütülen çalışmalarda Esmahanım köyünün yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Hasar yaşanan bölgelere ziyaret gerçekleştiren AK Partili milletvekilleri ise gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerce yoğun yağışın taşıdığı malzemeler kapanan yolların açılması için de çalışmalar başlatıldı. Sorun yaşanan bölgede AFAD
tarafından yardım çadırları kurulurken, vatandaşlara su, yemek ve temel ihtiyaçları konusunda yardım edildi. Sel afetinde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni bulunurken, diğer 6 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor. - DÜZCE
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