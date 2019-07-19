Son Dakika Haberleri: Esmahanım'daki felaketin boyutu gün yüzüne çıktı
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Esmahanım'daki felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

12 dakika önce

Düzce'nin Esmahanım köyünde yoğun yağış sonrası yaşanan sel sonucunda, yan yatan ev felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Esmahanım'daki felaketin boyutu gün yüzüne çıktı, System.String[]
Düzce'nin Esmahanım köyünde yoğun yağış sonrası yaşanan sel sonucunda, yan yatan ev felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrasında birçok köy merkezinde sel ve su baskınları yaşandı. Sel nedeni ile köye ulaşamayan ekipler, helikopterlerle bölgede tarama çalışması başlattı. Yolların çökmesi ve köprülerin yıkılması nedeni ile bir çok köye ulaşım sağlanamadı. Selin en şiddetli yaşandığı ve 7 kaybın olduğu Esmahanım köyünde felaketin büyüklüğü gözler önüne serildi. Harabeye dönen köyde birçok ev kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
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