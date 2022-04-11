Esmanur'u bıçakla yaralayan görümcesi gözaltına alındı - Son Dakika

AKSARAY'da, 'köpek dövüşü' nedeniyle gelinleri Esmanur Güney'i (21) bıçaklayan, kendisi de sopayla yaralanan İsmigül Ş. (34) ile yine sopayla yaraladığı kardeşi Kenan Güney (25), tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Gülağaç ilçesi Bekarlar köyünde dün saat 20.30 sıralarında çıkan kavgada, İsmigül Ş.'nin, kardeşi Kenan Güney'i sopayla, eşi Esmanur Güney'i de bıçakla karnından yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Kavgada kendisi de aldığı sopa darbesiyle yaralanan İsmigül Ş.'nin, iddiaya göre, kardeşi Kenan Güney'in besledikleri köpeği başka köpekle dövüştürdüğü, o ana ait bir arkadaşının cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri izlemesi üzerine tepki gösterdiği ve tartıştıkları belirtildi. Sopa darbeleriyle yaralanan İsmigül Ş. ile kardeşi Kenan Güney, hastanede tedaviye alındı. Kardeşler, taburcu olduktan sonra ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan tedavisi devam eden, 6 aylık kız bebeği olan Esmanur Güney'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.