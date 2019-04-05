Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin Mazbatasını Aldı
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Eşme Belediye Başkanı seçilen Hacı Mustafa Çetin mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti
'den Eşme
Belediye Başkanı seçilen Hacı Mustafa Çetin
mazbatasını aldı.
AK Parti Eşme İlçe Başkanı Ahmet Bozkurt
ve beraberindeki partililerle Eşme İlçe Seçim Kurulu'na geden Çetin'e mazbatası verildi.
Hacı Mustafa Çetin
, daha sonra yaptığı açıklamada, ilçeye bir dönem daha hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağını belirterek "Yeni hizmet dönemi için mazbatamızı aldık. Eşme için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.
Çetin, daha sonra partililerle fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:02 Kaynak: AA
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