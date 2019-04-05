Son Dakika Haberleri: Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin Mazbatasını Aldı

Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin Mazbatasını Aldı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Eşme Belediye Başkanı seçilen Hacı Mustafa Çetin mazbatasını aldı.

Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Eşme Belediye Başkanı seçilen Hacı Mustafa Çetin mazbatasını aldı.

AK Parti Eşme İlçe Başkanı Ahmet Bozkurt ve beraberindeki partililerle Eşme İlçe Seçim Kurulu'na geden Çetin'e mazbatası verildi.

Hacı Mustafa Çetin, daha sonra yaptığı açıklamada, ilçeye bir dönem daha hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağını belirterek "Yeni hizmet dönemi için mazbatamızı aldık. Eşme için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Çetin, daha sonra partililerle fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:02 Kaynak: AA

AK Parti, Hacı Mustafa Çetin, Eşme, Güncel
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