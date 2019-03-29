Son Dakika Haberleri: Eşme Belediye Başkanının Karısı Trafik Kazasında Yaralandı

Eşme Belediye Başkanının Karısı Trafik Kazasında Yaralandı

1 saat önce

Eşme Belediye Başkanının karısı trafik kazasında yaralandıUŞAK - Uşak Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin'in eşi Huriye Çetin kullandığı araçla yaptığı trafik kazası sonrası yaralandı.

Eşme Belediye Başkanının Karısı Trafik Kazasında Yaralandı, System.String[]
Eşme Belediye Başkanının karısı trafik kazasında yaralandı

UŞAK - Uşak Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin'in eşi Huriye Çetin kullandığı araçla yaptığı trafik kazası sonrası yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Huriye Çetin idaresindeki 64 EJ 333 plakalı otomobil ilçe merkezinden Yaylak mevkiinde karşı yönden gelen Ceyhun Şimşek'in yönetimindeki 64 BA 091 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Çetin ile yanında bulunan AK Parti Eşme İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Furtana'nın eşi Nazike Furtana yaralandı. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:51:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşme Belediye Başkanının Karısı Trafik Kazasında Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]