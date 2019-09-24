Son Dakika Haberleri: Eşme'de 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Eşme'de 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

Eşme'de polis, bir şüphelinin üzerinden 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Eşme'de 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Eşme'de polis, bir şüphelinin üzerinden 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şehit Alibey Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.B'yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde arama yapan polisler, 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

A.B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Polis, Eşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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