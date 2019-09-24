Eşme'de 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
1 saat önce
Eşme'de polis, bir şüphelinin üzerinden 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Eşme'de polis, bir şüphelinin üzerinden 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şehit Alibey Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.B'yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde arama yapan polisler, 2,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
A.B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
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