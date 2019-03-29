Son Dakika Haberleri: Eşme'de 41 Projeyi Hayata Geçireceğiz"

Eşme'de 41 Projeyi Hayata Geçireceğiz"

1 saat önce

CHP Eşme Belediye Başkan Adayı Yılmaz Tozan, ilçede 41 projeyi hayata geçireceğini söyledi.

Eşme'de 41 Projeyi Hayata Geçireceğiz
CHP Eşme Belediye Başkan Adayı Yılmaz Tozan, ilçede 41 projeyi hayata geçireceğini söyledi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Tozan, yerel seçimlerde başarılı olacaklarını iddia etti. İlçenin sorunlarını bildiklerini, 41 proje ile vatandaşlardan destek istediklerini aktaran Yılmaz Tozan, ilçede herkese eşit mesafede olacağını, herkesin kendini güvende hissedeceğini aktardı.

Eşme'nin gelişimini kısa sürede sağlayacağın belirten Tozan, "Siyasetin savcılığını yapmayacağız. Makam sahibi olup kendimizi bilir kişi olarak görmeyeceğiz. Belediye başkanı kendi görevini yapacak, devlet makamları yetkilendirildikleri gibi hakim oldukları alanları yönetecekler. Adaletin hakim olduğu, devletin daim olduğu bir süreci yaşatacağız. Hizmet çığırtkanlığı yapıp reelde hiçbir gelişim gösterememiş zihniyeti yıkmaya geliyoruz. Belediyeciliği birkaç park alanı ve beton yığınlarını birleştirmek zannedenlere gerçek belediyeciliği göstermeye geliyoruz. Birlik, beraberlik ve tam demokrasi için geliyoruz" dedi.

Seçim çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tozan, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA

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