Son Dakika Haberleri: Eşme'de 720 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

Eşme'de 720 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

1 saat önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde 720 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Eşme'de 720 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi, System.String[]
Uşak'ın Eşme ilçesinde 720 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Şehit Alibey İlkokulu, Öğretmen Alibaykal İlkokulu, Üçeylül İlkokulu, Sıtkı Çetin Ortaokulu, Galip Çetin Ortaokulu, Ahmet Avcı Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Nihat Köylü Mesleki Teknik Anadolu Liesi, Şehit Cemalettin Avcı Anadolu Lisesinde öğrenim gören 720 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Yapılan eğitimlerde, öğrencilere trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, yolun karşısına geçme ve güvenli oyun alanları konusunda bilgiler verildi.

Seminer sonunda polisler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Eşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor Son Dakika! CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı

Tartışma Yaratan Fotoğraf! Melania Trump Dublör mü Kullanıyor Şaşkına Çeviren Olay! Müvekkili, Avukata Ücretini Keçiyle Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:37:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşme'de 720 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]