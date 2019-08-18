Son Dakika Haberleri: Eşme'de anız yangını
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Eşme'de anız yangını

1 saat önce

Eşme ilçesinde çıkan anız yangınında makilik alan hasar gördü.

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Eşme ilçesinde çıkan anız yangınında makilik alan hasar gördü.
Yeleğen beldesi Çataltepe mevkinde belirlenemeyen nedenden anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler yangının başladığı tarlanın bitişiğindeki makilik alana sıçradı.
Eşme Belediyesi ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alevlere müdahale ederken kısa sürede söndürdü.
Yangında büyük bölümü anız olmak üzere yaklaşık 10 hektarlık alan hasar gördü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Yeleğen, Eşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:08 Kaynak: AA
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