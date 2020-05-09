Eşme'de berberler ve pazar yerlerindeki kısıtlama bir hafta uzatıldı - Son Dakika

Uşak'ın Eşme ilçesinde berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılışının ve semt pazarlarına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasının bir hafta daha ertelenmesine karar verildi.

Eşme Kaymakamlığı internet sitesinden yayınlanan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda pazartesi günü açılması planlanan berber, kuaför ve güzellik merkezi salonlarının açılışının 18 Mayıs'a kadar ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Öte yandan bu kararın ilçede bulunan tüm berber, kuaför ve güzellik merkezlerine tebliğ edildiği öğrenildi.

Yine Pazartesi kaldırılması kararlaştırılan pazar yerlerinde giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan malzemelerin satışlarındaki kısıtlamanın da 18 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Açıklamada ilçede bir işletmede görülen koronavirüs vakaları nedeniyle bu kararların alındığı ifade edildi.