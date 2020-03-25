Eşme'de dezenfekte işlemleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşme'de dezenfekte işlemleri sürüyor - Son Dakika

Eşme'de dezenfekte işlemleri sürüyor

6 saat önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında caddelere ve kamu kurumlarına aralıksız olarak dezenfekte işlemleri yapılıyor.

Eşme'de dezenfekte işlemleri sürüyor, System.String[]

Uşak'ın Eşme ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında caddelere ve kamu kurumlarına aralıksız olarak dezenfekte işlemleri yapılıyor.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs ile mücadele kapsamında Eşme İlçe Hıfzısıhha Kurulunca tedbirler alındı. Bu kapsamda alınan kararlar doğrultusunda vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlar, kamu kurumları, otobüs ve taksi durakları ile kamuya ait araçlar Eşme Belediyesinin ve kaymakamlığın oluşturduğu ekipler tarafından, dezenfekte işlemi aralıksız devam ediyor.


Öte yandan Eşme'de dezenfeksiyon çalışmalarının salgın tehlikesi geçinceye kadar devam edeceği söylendi. - UŞAK

Dünya Sağlık Örgütü, Uşak, Eşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:10 Kaynak: İHA

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