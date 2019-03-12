Eşme'de İlkokul Öğrencileri Ağaç Dikti, Kuş Yuvası Astı
16 dakika önce
Eşme Öğretmen Ali Baykal İlkokulu birinci sınıf öğrencileri okul çevresindeki ağaçlara kuş yuvası astı, çam ağacı dikti.
Eşme
Öğretmen Ali Baykal
İlkokulu birinci sınıf öğrencileri okul çevresindeki ağaçlara kuş yuvası astı, çam ağacı dikti.
Eşme Öğretmen Ali Baykal İlkokulu 1-A sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci, anne babaları ile yaptıkları 20 kuş yuvasını okul çevresindeki ağaçlara astı.
Ardından Yaylak
Doğa ve Kültür Parkında 116 çam ağacı diken öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sınıf öğretmeni Ramazan Eker
, etkinlikle öğrencilere doğa sevgisi aşılamayı amaçladıklarını belirterek, "Çocukların aileleriyle etkinliğe katılmaları önemliydi, çocuklar hem velileri ile vakit geçirdi, hemde doğaya katkı sağlamış oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA
Anne-Kızı Öldüren Katilin Dikkat Çekmemek İçin Cenazeye Katıldığı Ortaya Çıktı
2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu
Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır
Antiapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı