Eşme'de patlamamış tarihi havan mermisi bulundu - Son Dakika

Eşme'de patlamamış tarihi havan mermisi bulundu
15.03.2021 20:01
- Eşme'de patlamamış tarihi havan mermisi bulundu Uşak'ın Eşme ilçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi bulundu.
- Eşme'de patlamamış tarihi havan mermisi bulundu
UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi bulundu.
Uşak'ın Eşme ilçesinde vatandaşlar, harabe bir evin bahçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi buldu. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmaların ardından bomba imha edilerek etkisiz hale getirildi.
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