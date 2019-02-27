Eşme'de Sahte İçki Operasyonu
1 saat önce
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir depoda arama yapan polis 19 litre sahte içki ele geçirdi.
Uşak
'ın Eşme
ilçesinde bir depoda arama yapan polis 19 litre sahte içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Şehit Alibey Mahallesi'nde bir depoda sahte içki satışı yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri baskın düzenledi.
Aramada pet şişeler içerisinde sahte votka ve rakı bulunan toplam 19 litre sahte içki ele geçiren polis U.S'yi göz altına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:29 Kaynak: AA
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