Son Dakika Haberleri: Eşme'de Sahte İçki Operasyonu

Eşme'de Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir depoda arama yapan polis 19 litre sahte içki ele geçirdi.

Eşme'de Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir depoda arama yapan polis 19 litre sahte içki ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Alibey Mahallesi'nde bir depoda sahte içki satışı yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri baskın düzenledi.

Aramada pet şişeler içerisinde sahte votka ve rakı bulunan toplam 19 litre sahte içki ele geçiren polis U.S'yi göz altına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:29 Kaynak: AA

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