Son Dakika Haberleri: Eşme'de sahte içki operasyonu
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Eşme'de sahte içki operasyonu

1 saat önce

Eşme ilçesinde 36 litre sahte içki ele geçirildi.

Eşme'de sahte içki operasyonu, System.String[]

Eşme ilçesinde 36 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda 36 litre sahte içki bulundu.

Gözaltına alınan M.Ç, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Eşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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