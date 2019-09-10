Eşme'de sahte içki operasyonu
1 saat önce
Eşme ilçesinde 36 litre sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:26 Kaynak: AA
Eşme ilçesinde 36 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı iş yerlerinde arama yaptı.
Aramalarda 36 litre sahte içki bulundu.
Gözaltına alınan M.Ç, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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