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Eşme'de sel temizliği tamamlandı

9 dakika önce

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan dere taşkınları sonrasında Eşme Mahallesi çevresinde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Eşme'de sel temizliği tamamlandı, System.String[]
Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan dere taşkınları sonrasında Eşme Mahallesi çevresinde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Kocaeli'de yaşanan şiddetli yağış sonrasında Kartepe Eşme Mahallesi çevresinde dere taşkınları ve su baskınları yaşanmıştı. Ekipler havaların düzelmesi ile birlikte Eşme Mahallesi çevresinde başladıkları temizlik çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri dere taşkınları ve su baskınları sonrasında Eşme genelinde cadde ve sokaklarda, park ve bahçelerde suların temizlenmesinin ardından çamur birikintileri de temizledi. Yoğun yağış sonrasında Yeni Eşme mevkiinde dere taşması sonucu iki alt geçitte su baskını yaşanmış ve baskın sonrasında alt geçitlerde çamur birikintisi meydana gelmişti. Oluşan kirliliği belediye ekipleri yıkama ve süpürme işlemleri yapılarak temizledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Mevsim normallerinin üzerinde ki yağışlardan dolayı Eşme Mahallemizde dere taşkınlarının yanı sıra su baskınları yaşanmıştı. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yaralımız olmadı. Yağışlı havanın sona ermesi sonrasında belediye ekiplerimiz hemen çalışmalarına başladılar. Yağışlardan etkilenen yerler temizlenerek yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:54 Kaynak: İHA
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