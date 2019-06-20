Eşme'de selin sürüklediği otomobilde hasar oluştu
1 saat önce
Uşak'ın Eşme ilçesinde sağanak sonrası oluşan sele kapılan otomobil refüje takılarak durdu.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:23 Kaynak: AA
'ın Eşme
ilçesinde sağanak sonrası oluşan sele kapılan otomobil refüje takılarak durdu.
İlçe merkezinden Yayla Köyü'ne giden Ayhan Sabuncu'nun kullandığı 64 DF 984 plakalı otomobil ani bastıran yağmur sularının oluşturduğu akıntıya kapıldı.
Sularının sürüklediği otomobil bir süre sonra yol kenarındaki refüjde yan yatarak durdu.
Sabuncu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken otomobilde hasar oluştu.
Suların çekilmesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
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