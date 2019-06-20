Son Dakika Haberleri: Eşme'de selin sürüklediği otomobilde hasar oluştu
Son Dakika Güncel Haber

Eşme'de selin sürüklediği otomobilde hasar oluştu

1 saat önce

Uşak'ın Eşme ilçesinde sağanak sonrası oluşan sele kapılan otomobil refüje takılarak durdu.

Eşme'de selin sürüklediği otomobilde hasar oluştu, System.String[]
Uşak'ın Eşme ilçesinde sağanak sonrası oluşan sele kapılan otomobil refüje takılarak durdu.
İlçe merkezinden Yayla Köyü'ne giden Ayhan Sabuncu'nun kullandığı 64 DF 984 plakalı otomobil ani bastıran yağmur sularının oluşturduğu akıntıya kapıldı.
Sularının sürüklediği otomobil bir süre sonra yol kenarındaki refüjde yan yatarak durdu.
Sabuncu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken otomobilde hasar oluştu.
Suların çekilmesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:23 Kaynak: AA
uşak, otomobil, eşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Numan Kurtulmuş: Kürtler 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy verecek Son dakika! Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:36:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşme'de selin sürüklediği otomobilde hasar oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]