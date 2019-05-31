Eşme'de uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Uşak'ın Eşme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:55 Kaynak: AA
'ın Eşme
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinden Banaz
'a gelen bir otomobili durduran polis ekipleri yaptıkları aramada 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Otomobildeki H.Y. ile C.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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