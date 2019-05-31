Son Dakika Haberleri: Eşme'de uyuşturucu operasyonu
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Eşme'de uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Uşak'ın Eşme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Eşme'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Uşak'ın Eşme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Banaz'a gelen bir otomobili durduran polis ekipleri yaptıkları aramada 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Otomobildeki H.Y. ile C.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:55 Kaynak: AA
Manisa, Uşak, Eşme, Güncel
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