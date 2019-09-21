Son Dakika Haberleri: Eşme'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Eşme'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eşme'deki uyuşturucu operasyonunda 21 kök Hint keneviri, 10 gram esrar ele geçirildi.

Eşme'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eşme'deki uyuşturucu operasyonunda 21 kök Hint keneviri, 10 gram esrar ele geçirildi.

Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehit Alibey Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada 21 kök Hint keneviri ile 10 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Evde oturan H.S.K. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Ele geçirilen Hint kenevirleri İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yakılarak imha edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Eşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı
Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev Gece kulübünde masanın altından konsomatrisler çıktı İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 14:01:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşme'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]