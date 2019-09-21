Eşme'de uyuşturucu operasyonu

Eşme'deki uyuşturucu operasyonunda 21 kök Hint keneviri, 10 gram esrar ele geçirildi.

Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehit Alibey Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada 21 kök Hint keneviri ile 10 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Evde oturan H.S.K. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Ele geçirilen Hint kenevirleri İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yakılarak imha edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.