Eşme'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Eşme'deki uyuşturucu operasyonunda 21 kök Hint keneviri, 10 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:30 Kaynak: AA
Eşme'deki uyuşturucu operasyonunda 21 kök Hint keneviri, 10 gram esrar ele geçirildi.
Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehit Alibey Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada 21 kök Hint keneviri ile 10 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Evde oturan H.S.K. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Ele geçirilen Hint kenevirleri İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yakılarak imha edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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